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Пятница, 4 июня, 2021
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Житель Рязанской области получил срок за кражу денег с банковской карты

7info
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Пронский районный суд признал 34-летнего жителя Новомичуринска виновным в хищении денег с банковского счёта, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

В августе 2020 года мужчина нашёл около дома сотовый телефон. К сим-карте были привязаны два банковских счёта, с одного из которых злоумышленник перевёл себе 7 тысяч рублей. 

Во время следствия злоумышленник раскаялся, активно помогал раскрытию преступления. Также он добровольно возместил причинённый ущерб. В то же время в июне 2020 года ему был назначен условный срок, преступление он совершил в период действующего наказания. В результате суд посчитал, что исправиться этот человек сможет только в колонии. В итоге за кражу денег новомичуринец получил 3 года 2 месяца колонии общего режима. 

Приговор вступил в законную силу. 

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