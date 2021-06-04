Житель Рязанской области получил срок за кражу денег с банковской карты

- Advertisement -

Пронский районный суд признал 34-летнего жителя Новомичуринска виновным в хищении денег с банковского счёта, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В августе 2020 года мужчина нашёл около дома сотовый телефон. К сим-карте были привязаны два банковских счёта, с одного из которых злоумышленник перевёл себе 7 тысяч рублей.

Во время следствия злоумышленник раскаялся, активно помогал раскрытию преступления. Также он добровольно возместил причинённый ущерб. В то же время в июне 2020 года ему был назначен условный срок, преступление он совершил в период действующего наказания. В результате суд посчитал, что исправиться этот человек сможет только в колонии. В итоге за кражу денег новомичуринец получил 3 года 2 месяца колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.