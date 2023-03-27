Житель Рязанской области проведёт в колонии 10,5 лет за производство наркотиков

В Рязанской области вступил в силу приговор по делу о производстве наркотиков и легализации денег. Это произошло после рассмотрения апелляции в судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

Подробности привели в пресс-службе Рязанского областного суда.

21 ноября прошлого года Рязанский облсуд признал Валерия Крюкова-Челышкина виновным в незаконных приобретении, хранении и перевозке прекурсоров, а также производстве наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Также мужчина был признан виновным в отмывании денег в особо крупном размере.

Организованная группа была создана в марте 2020 года, – установил суд. В середине марта 2020 года к группе был привлечён Крюков-Челышкин. Его роль заключалась в серийном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Подсудимый привлёк к этой деятельности свою сожительницу, приспособил помещение для производства наркотиков, получил от организаторов преступной группы оборудование и вещества для организации подпольной лаборатории.

По данным следствия, Крюков-Челышкин в составе организованной группы производил наркотики в особо крупном размере. Вознаграждение он получал в виде биткоинов. С августа 2020 по март 2021 года подсудимый перевёл более 8 млн рублей на свои банковские карты. По предъявленному обвинению в легализации более 8 миллионов рублей Крюков-Челышкин оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Рязанский областной суд признал Валерия Крюкова-Челышкина виновным и назначил ему 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.