Понедельник, 20 января, 2025
1.6 C
Рязань
Изображение от rawpixel.com на Freepik
Происшествия

Житель Рязанской области переделал сигнальный боевой пистолет в огнестрельное оружие

Анастасия Мериакри

Житель села Чернава переделал сигнальный боевой пистолет в огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские получили информацию, что 62-летний мужчина хранит дома огнестрельное короткоствольное оружие. Проверив квартиру, оперативники обнаружили сигнальный пистолет с кустарно установленным самодельным стволом калибра 9 мм.

Несколько лет назад мужчина купил сигнальный пистолет, предназначенный для спортивных соревнований. Как показала экспертиза, его он переделал в боевой пистолет и хранил в тумбочке. Оружие изъяли. Хозяина задержали.

Реклама

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.