Житель Рязанской области переделал сигнальный боевой пистолет в огнестрельное оружие

Житель села Чернава переделал сигнальный боевой пистолет в огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские получили информацию, что 62-летний мужчина хранит дома огнестрельное короткоствольное оружие. Проверив квартиру, оперативники обнаружили сигнальный пистолет с кустарно установленным самодельным стволом калибра 9 мм.

Несколько лет назад мужчина купил сигнальный пистолет, предназначенный для спортивных соревнований. Как показала экспертиза, его он переделал в боевой пистолет и хранил в тумбочке. Оружие изъяли. Хозяина задержали.

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