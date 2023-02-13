Житель Рязани пропал в лесу Тверской области

Рязанец вышел из машины в лесу Тверской области и исчез. Подробности приводит СУ СК по Тверской области.

По данным следователей, 16 июля 2022 года житель Рязани Сергей Евгеньевич Солдатов 1974 года рождения ехал с супругой на своём белом Volkswagen Passat СС по трассе М10 Россия Санкт-Петербург – Москва в сторону Северной столицы. В районе деревни Поддубки Калининского района мужчина вышел из авто и направился в лес. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Калининский МСО СУ СКР по Тверской области расследует возбуждённое в августе прошлого года уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины. Следователи и криминалисты регионального СКР и полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Приметы пропавшего рязанца: на вид около 45 лет, рост 175 см, плотного телосложения, волосы тёмные, стрижка короткая, глаза серо-зелёные.

Мужчина был одет в футболку тёмно-синего цвета, брюки, чёрные ботинки и бейсболку.

Следствие просит всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего, позвонить по телефону 8 (4822) 32-27-51 либо обратиться в Калининский МСО по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 15.