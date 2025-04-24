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Фото: УФСБ России по Рязанской области
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Житель Рязани получил условный срок за попытку изготовления взрывчатки

Алексей Самохин

В Рязани вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда по уголовному делу о незаконном приобретении оборудования для изготовления взрывчатых веществ. Обвиняемый признан виновным по части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-группе УФСБ России по Рязанской области, противоправная деятельность мужчины была выявлена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Установлено, что житель Рязани приобрёл через интернет комплектующие, позволяющие изготавливать взрывчатые вещества в домашних условиях.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственными органами. По результатам рассмотрения материалов дела суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также назначен штраф в размере 210 тысяч рублей.

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