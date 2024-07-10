Житель Приморского края столкнул пожилую тёщу с 5 этажа

Мужчину из приморского города Артем арестовали за то, что 7 июля он решил избавиться от своей маломобильной тещи. Мужчина «выбросил» пожилую родственницу из окна, сообщает РЕН ТВ.

Прокуратура Приморского края сообщила: подозреваемый не захотел ухаживать за 84-летней женщиной. Он решил скинуть ее с балкона пятого этажа, чтобы больше не заботиться о ней. Убийство произошло в квартире потерпевшей, от полученных травм женщина скончалась.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Расследование продолжается и контролируется прокуратурой. Обвиняемый находится под арестом.