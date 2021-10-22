Житель посёлка Сараи получил срок за убийство знакомого

Суд признал ранее неоднократно судимого жителя посёлка Сараи 1983 года рождения виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

7 мая 2021 года между двумя односельчанами во время пьянки произошёл конфликт. Обвиняемый нанёс собутыльнику несколько ударов ножом в грудь и голову. От полученных ран пострадавший умер на месте.

Преступление раскрыли по горячим следам. Арестованный полностью признал вину.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам 2 месяцам колонии строго режима.