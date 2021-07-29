Житель Пензы пожаловался на запах свинофермы в центре города

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Накануне в Пензе местный житель написал в Instagram главы региона Олега Мельниченко о проблемах с воздухом в городе, пишет Пенза-Взгляд.

Горожанин уточнил, что почуял запах свинофермы на улице Урицкого. По его словам, такая ситуация повторяется второй год летом.

«Каждую ночь, причем очень сильно, мягко выражаясь, (фекалиями. – Прим. Ред.), либо очистными, либо свинофермой», – пояснил пользователь.

В региональном управлении Роспотребнадзора посоветовали горожанину обратиться интернет-приемную в ведомство, чтобы выполнить исследования атмосферного воздуха на соответствие установленным гигиеническим нормативам по содержанию загрязняющих веществ.