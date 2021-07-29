19.5 C
Рязань
Четверг, 29 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Житель Пензы пожаловался на запах свинофермы в центре города

Никита Брыкин
Житель Пензы пожаловался на запах свинофермы в центре города
- Advertisement -

Накануне в Пензе местный житель написал в Instagram главы региона Олега Мельниченко о проблемах с воздухом в городе, пишет Пенза-Взгляд.

Горожанин уточнил, что почуял запах свинофермы на улице Урицкого. По его словам, такая ситуация повторяется второй год летом.

«Каждую ночь, причем очень сильно, мягко выражаясь, (фекалиями. – Прим. Ред.), либо очистными, либо свинофермой», – пояснил пользователь.

В региональном управлении Роспотребнадзора посоветовали горожанину обратиться интернет-приемную в ведомство, чтобы выполнить исследования атмосферного воздуха на соответствие установленным гигиеническим нормативам по содержанию загрязняющих веществ.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]