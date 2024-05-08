Житель Новотроицка Оренбургской области убил и расчленил свою девушку, после чего «искал» ее вместе с волонтерами, пишет SHOT.

Мужчина заявил, что его возлюбленная вышла из дома и пропала. Он активно участвовал в поисках, помогал волонтерам и полиции и все это время страдал.

Вскоре стражи порядка нашли руку и голову погибшей. По подозрению в убийстве задержали ее бойфренда. Он признался, что убил и расчленил девушку, а части тела спрятал в разных местах.

По одной из версий, погибшая была невестой злоумышленника.

Задержанный неоднократно судим, в том числе за угрозу убийством и грабеж.