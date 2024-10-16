Житель Москвы нашел змею в каршеринговой машине на Молодогвардейской

Москвич обнаружил змею в каршеринговом автомобиле, припаркованном на Молодогвардейской улице, сообщает Baza.

Инцидент произошел вечером 15 октября. Водитель увидел красную пятнистую рептилию, выползшую на приборную панель, и сразу вызвал сотрудников МЧС. При первом осмотре спасателям не удалось найти змею, но спустя час её поймали.

Спасатели посоветовали загнать машину в теплый бокс и ждать пока она вылезет сама. Спустя час представители каршеринговой организации опять вызвали сотрудников МЧС. На этот раз змею удалось поймать.

Предположительно, это был неядовитый маисовый полоз.