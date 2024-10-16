Среда, 16 октября, 2024
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Житель Москвы нашел змею в каршеринговой машине на Молодогвардейской

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Алексей Самохин
Скриншот видео: t.me/bazabazon/

Москвич обнаружил змею в каршеринговом автомобиле, припаркованном на Молодогвардейской улице, сообщает Baza.

Инцидент произошел вечером 15 октября. Водитель увидел красную пятнистую рептилию, выползшую на приборную панель, и сразу вызвал сотрудников МЧС. При первом осмотре спасателям не удалось найти змею, но спустя час её поймали. 

Спасатели посоветовали загнать машину в теплый бокс и ждать пока она вылезет сама. Спустя час представители каршеринговой организации опять вызвали сотрудников МЧС. На этот раз змею удалось поймать. 

Предположительно, это был неядовитый маисовый полоз. 

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