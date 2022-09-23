Пятница, 23 сентября, 2022
7info

Житель Касимовского района отправил «магу» интимные фото бывшей супруги

На главнуюНовости РязаниНовости Касимова
Изображение от Freepik

Касимовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному дело по факту незаконного распространения сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Фигурант дела — житель Касимовского района. Мужчина обратился к человеку, называющему себя магом, чтобы с помощью приворота вернуть бывшую супруг. Для проведения обряда он выслал интимные фотографии женщины.

Маг, личность которого следствие не установило, выложил фотографии в интернет.

Уголовное дело рассмотрит Касимовский районный суд.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/