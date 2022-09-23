Житель Касимовского района отправил «магу» интимные фото бывшей супруги

Касимовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному дело по факту незаконного распространения сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Фигурант дела — житель Касимовского района. Мужчина обратился к человеку, называющему себя магом, чтобы с помощью приворота вернуть бывшую супруг. Для проведения обряда он выслал интимные фотографии женщины.

Маг, личность которого следствие не установило, выложил фотографии в интернет.

Уголовное дело рассмотрит Касимовский районный суд.