Житель Касимова оштрафован за оскорбление религиозных чувств через сатанинскую символику

Житель Касимова признан виновным в оскорблении религиозных чувств верующих, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Собранные Касимовским межрайонным следственным отделом доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Мужчина осуждён за совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу, с целью оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Следствие и суд установили, что обвиняемый разместил на одном из маркетплейсов объявления о продаже псевдорелигиозной атрибутики сатанинской направленности. В этих объявлениях использовались изображения православных святых, которые были искажены до степени смешения с экстремистской символикой. Своими действиями касимовец оскорбил религиозные чувства верующих пользователей интернета.

Оперативное сопровождение расследования обеспечивали сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

Суд приговорил виновного к штрафу.