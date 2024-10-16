Среда, 16 октября, 2024

Житель Касимова оштрафован за оскорбление религиозных чувств через сатанинскую символику

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Image by Freepik

Житель Касимова признан виновным в оскорблении религиозных чувств верующих, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. 

Собранные Касимовским межрайонным следственным отделом доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Мужчина осуждён за совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу, с целью оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Следствие и суд установили, что обвиняемый разместил на одном из маркетплейсов объявления о продаже псевдорелигиозной атрибутики сатанинской направленности. В этих объявлениях использовались изображения православных святых, которые были искажены до степени смешения с экстремистской символикой. Своими действиями касимовец оскорбил религиозные чувства верующих пользователей интернета.

Оперативное сопровождение расследования обеспечивали сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

Суд приговорил виновного к штрафу.

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Гастроэнтеролог назвал продукты, ускоряющие старение кожи

В Рязанской области создадут рабочую группу по решению вопросов в сфере обращения с отходами

Можно ли изменить направление использования маткапитала, рассказали в Минтруда

Челнинцев шокировали окровавленный голый мужчина и его друг с пилой

Андрей Чубченко расскажет о страшной потере в эфире шоу «Секрет на миллион»

В Сапожковском районе на ремонт моста выделили более 160 миллионов рублей

В Пронском районе три человека пострадали в ДТП

В Забайкалье выстроились в 40-километровую колонну на похоронах героя СВО

Боец СВО из Воронежа обвинил жену в исчезновении денег и оформлении кредитов

В Касимовском районе пропавшего 36-летнего мужчину нашли мертвым

Раскрыты детали убийства внука дедом в Екатеринбурге

Готовившие теракт в Липецке украинцы решили обжаловать приговор