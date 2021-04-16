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Жилой дом сгорел в Скопине

7info
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Вечером в четверг, 15 апреля, в Крайнем переулке Скопина сгорел жилой дом, сообщил сайт ИД «Пресса».

Пожар случился в районе 9 часов вечера. На место происшествия выезжали два пожарных расчёта. 

Дом двухквартирный – в одной половине жила семья, хозяин второй умер некоторое время назад. Здание загорелось в жилой половине. Причём огонь распространялся так быстро, что буквально через 20 минут пламенем был охвачен весь дом. 

На место прибыли ещё два пожарных расчёта. Они сумели не дать пламени перекинуться на соседние здания, но сам дом спасти не получилось. 

Причина пожара, размер ущерба устанавливаются. 

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