Жилищные тарифы рванут ввысь?

В начале этой недели в коридорах Госдумы обсуждалась любопытная идея — принять закон, по которому можно ежегодно повышать стоимость жилищных услуг. Давно известно, что в умах представителей нижней палаты роится много ярких мыслей, но к этой инициативе следует отнестись серьезно.

Спецзадание на осень

Во-первых, она касается всех собственников жилья, а во-вторых, о нововведении сообщила не какая-нибудь желтая пресса, а солидный деловой портал Forbes со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

По словам народного избранника, депутаты собираются включить в Жилищный кодекс норму о ежегодной индексации платы за обслуживание домов, текущий ремонт и другие работы управляющих организаций.

Некая рабочая группа подготовила проект рекомендаций, которые будут представлены правительству. Кошелев утверждает, что индексация платы не превысит показателей инфляции.

«После согласования этого пункта, в осеннюю сессию планируем внести законопроект на рассмотрение Госдумы», — пояснил зампред думского комитета.

Напомним, что согласно действующему российскому законодательству, стоимость жилищных услуг — в отличие от коммунальных — не увеличивается каждый год после соответствующего постановления федерального правительства. Управляющие компании могут поднимать тарифы только с согласия общего собрания собственников жилья. Авторы инициативы сетуют на то, что владельцы квартир противятся повышению ставок и часто не утверждают такие предложения, исходящие от управдомов.

Удобная рекомендация

Напомним, что в отличие от коммунальных (плата за электричество, газ, тепло, воду и канализацию), к жилищным услугам относятся работы по поддержанию в порядке мест общего пользования, например уборка подъезда, а также освещение, озеленение, содержание подвалов и чердаков, обустройство детской площадки.

В Рязани, как и в других российских городах и весях, не существует единого универсального тapифа нa coдepжaниe жилья, потому что у каждого дома есть немало индивидуальных особенностей (этажность, площадь придомовой территории, степень ее благоустройства). Базовый показатель утверждается на уровне муниципалитета.

В Рязани — это городская администрация. Сейчас тарифы для областного центра, согласно решению от 26 января этого года, колеблются от 7,26 до 25,71 рубля за квадратный метр в зависимости от наличия в доме лифта, мусоропровода, приборов учета тепловой энергии и других видов благоустройства. Многие управляющие компании с согласия общего собрания берут за основу показатель, рекомендованный городскими властями. Расчет прост — уговорить собственников легче, если повышение подкреплено официальной бумагой.

Ненадежный аргумент

Но в случае принятия закона о принудительной индексации тарифа, этот аргумент едва ли окажется весомым для владельцев жилья. При таком сценарии велик риск существенного повышения числа неплательщиков.

Официальная инфляция в России за 2023-й год составила 7,42%. За первое полугодие 2024 года — 3,88%. Если представить, что тариф на содержание жилья индексируют на показатель инфляции, то за год расходы рязанских семей на этот вид услуг могут в среднем увеличится на 1,2–2 тысячи рублей.

Но пока законопроект не принят даже в первом чтении, поводов для явного недовольства у потенциальных плательщиков нет. Кроме того, зампред думского комитета по строительству ЖКХ, на которого ссылаются СМИ, рассказывающие о намерении депутатов, принадлежит не к правящей партии. Комментарии от руководства нижней палаты по поводу спорного законопроекта в публичном поле пока не звучали.