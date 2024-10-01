Вторник, 1 октября, 2024

Женщину, возившую труп убитого сына в чемодане, признали вменяемой

Автор: Алексей Самохин

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34-летнюю Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве 9-летнего сына, признали вменяемой. Об этом, ссылаясь на источник, пишет «КП-Пермь».

По данным СМИ, разговор о принудительном лечении женщины не идёт, она признана вменяемой. Шатова сейчас находится в Перми, в СИЗО № 5.

4 августа обвиняемую отправили в Екатеринбург, в течение месяца она проходила обследование в психиатрической клинике.

Чемодан с телом 9-летнего мальчика нашли 12 июля на мусорке в Ленинском районе Перми. Мать, попавшую на камеры видеонаблюдения с чемоданом, задержали на следующий день.

Сначала Шатова отрицала вину, заявляла, что ребёнка убили коллекторы, но затем созналась. Мотивом женщина назвала многомиллионные долги. По её словам, она собиралась совершить самоубийство, а сына убила, чтобы он не мучился после её смерти. Но после убийства ребёнка Ирине не хватило духу наложить на себя руки.

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