Женщина-водитель пыталась загрызть инспектора ГИБДД

Под Уфой задержанная женщина-водитель пыталась загрызть инспектора. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль 53-летней Светланы для проверки. После этого абсолютно трезвая женщина вцепилась зубами в руку инспектора.

— Я человек, я женщина, я самка! Я горло перегрызу, если будет нужно! — заявила автоледи.

С помощью напарника сотрудник по фамилии Кадыров сумел освободиться. Автолюбительницы в наручниках доставили в отдел полиции. На месте Светлана решила… вызвать полицию, заявив, что её задержали дпсники, не показав документы.

Эмоциональную женщину за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов наказали тремя сутками административного ареста.

Видео внимательно изучает Следственный комитет, не исключено, что на Светлану заведут уголовное дело.