Среда, 4 декабря, 2024
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Женщина пыталась ввезти в Россию голову крокодила

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Валерия Мединская
Фото из телеграм-канала Baza

Российская туристка хотела привезти из Пхукета необычный сувенир — голову крокодила. Женщину и рептилию задержали новосибирские таможенники. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Во время досмотра в багаже россиянки обнаружили высушенную голову крокодила. Как выяснилось, женщина купила голову в местной лавке Пхукета «для себя», о разрешении на данный груз она не знала.

Рептилию конфисковали, а на женщину возбудили административные дела по статьям «недекларирование товаров» и «несоблюдение запретов и ограничений». Ей грозит штраф.

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