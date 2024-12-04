Женщина пыталась ввезти в Россию голову крокодила

Российская туристка хотела привезти из Пхукета необычный сувенир — голову крокодила. Женщину и рептилию задержали новосибирские таможенники. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Во время досмотра в багаже россиянки обнаружили высушенную голову крокодила. Как выяснилось, женщина купила голову в местной лавке Пхукета «для себя», о разрешении на данный груз она не знала.

Рептилию конфисковали, а на женщину возбудили административные дела по статьям «недекларирование товаров» и «несоблюдение запретов и ограничений». Ей грозит штраф.