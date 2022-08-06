Женщина, попавшая под автобус на Михайловском шоссе, выходила из салона

Пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции сообщила подробности ДТП с попавшей под автобус женщиной.

В субботу, 6 августа, в 13.00, напротив дома № 238А по Михайловскому шоссе Рязани, водитель автобуса ЛИАЗ, 1971 года рождения, отъезжая от остановки «Пивзавод», наехал на выходившую из салона 51-летнюю женщину.

По данным ГИБДД, водитель автобуса не убедился в безопасности манёвра перед началом движения.

Пострадавшую доставили в БСМП, женщине ампутировали ногу.

Прокуратурой Железнодорожного района Рязани взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по факту случившегося.