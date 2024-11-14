Женщина подала в суд на мужчину, бросившего её сразу после секса

Ачинский суд рассмотрел необычное дело, инициированное Ольгой из Назарова, которая подала иск к своему бывшему партнеру Дмитрию, проживающему в Ачинске. Из материалов дела, опубликованных на сайте суда и изученных журналистами NGS24.RU, следует, что пара познакомилась весной 2023 года, поддерживала контакт, и по выходным Ольга приезжала к Дмитрию в Ачинск. В июле отношения перешли на новый уровень, однако вскоре после первого секса Дмитрий внезапно прекратил общение, что стало для женщины болезненным ударом.

В своем иске Ольга обвинила Дмитрия в том, что он «притворился влюбленным», но вскоре резко изменил поведение и отстранился. После расставания женщина обратилась за медицинской помощью из-за возникших у нее тревожных симптомов — она жаловалась на бессонницу, апатию и подавленное настроение. Женщина обратилась к врачу, который выписал её лекарственные препараты. Ольга посчитала, что Дмитрий нанес ей значительный моральный ущерб и потребовала компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

Кроме того, истец указала, что мужчина якобы заразил ее заболеванием, передающимся половым путем. Однако после того как Дмитрий представил справки, подтверждающие отсутствие у него подобных заболеваний, Ольга убрала это обвинение из иска.

В суде Дмитрий объяснил, что разрыв был вызван его решением не продолжать отношения, поскольку он понял, что не видит Ольгу в роли будущей супруги.

Суд, выслушав обе стороны, пришел к выводу, что прекращение отношений само по себе не является противоправным действием и не может служить основанием для компенсации морального вреда. Поскольку доказательств намеренного причинения душевных страданий со стороны Дмитрия не представлено, суд отказал Ольге в удовлетворении иска.