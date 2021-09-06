Жена вступилась за нижегородца, который неделю насиловал пленницу в подвале

Подозреваемому в похищении и изнасиловании 23-летней девушки жителю Нижнего Новгорода двух адвокатов наняла законная супруга, пишет телеграм-канал Life Shot.

По словам женщины, у нее с мужем были прекрасные отношения, и она никогда не замечала за ним никаких странностей.

Потерпевшая ранее рассказала, что познакомилась с 39-летним мужчиной на сайте эскорт-знакомств. После краткой переписки парочка решила встретиться 24 августа.

Новый знакомый забрал даму на автомобиле и пообещал отвезти в ресторан. Вместо этого злоумышленник связал пассажирку и под угрозой убийством увез в гаражи, где запер жертву и насиловал ежедневно больше недели.

В итоге правоохранители вычислили гараж, в котором ее удерживали, и спасли потерпевшую. Мужчину арестовали на два месяца.