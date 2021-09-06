11.5 C
Рязань
Понедельник, 6 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Жена вступилась за нижегородца, который неделю насиловал пленницу в подвале

Никита Брыкин
Жена вступилась за нижегородца, который неделю насиловал пленницу в подвале

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Подозреваемому в похищении и изнасиловании 23-летней девушки жителю Нижнего Новгорода двух адвокатов наняла законная супруга, пишет телеграм-канал Life Shot.

По словам женщины, у нее с мужем были прекрасные отношения, и она никогда не замечала за ним никаких странностей.

Потерпевшая ранее рассказала, что познакомилась с 39-летним мужчиной на сайте эскорт-знакомств. После краткой переписки парочка решила встретиться 24 августа.

Новый знакомый забрал даму на автомобиле и пообещал отвезти в ресторан. Вместо этого злоумышленник связал пассажирку и под угрозой убийством увез в гаражи, где запер жертву и насиловал ежедневно больше недели.

В итоге правоохранители вычислили гараж, в котором ее удерживали, и спасли потерпевшую. Мужчину арестовали на два месяца.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]