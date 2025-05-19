Железнодорожники обследовали почти 20 тыс. км пути с начала года в Рязанской области

Для обеспечения бесперебойности и безопасности пассажирских и грузовых перевозок железнодорожники осуществляют постоянный контроль за содержанием инфраструктуры. С начала года с помощью современных диагностических комплексов были обследованы почти 20 тыс. км пути в Рязанской области.
Особое внимание уделяется состоянию электрических проводов и кабелей, рельсов и стыков, с помощью специальных систем измеряется напряжение и сила тока в рельсовой цепи.
За одну поездку современные диагностические комплексы способны проверить все параметры состояния путевой инфраструктуры и обнаружить малейшее отклонение от нормы, что позволяет оперативно принять меры к устранению выявленных недостатков.
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