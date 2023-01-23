Железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды на ж/д переездах в Рязанской области

В 2023 году рязанские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на ж/д переездах. С 18 по 27 января организованы рейды, водителям напоминают о соблюдении ПДД.

В Рязанской области эксплуатируется 91 железнодорожный переезд. Рейды проходят на участках с наиболее интенсивным движением: Рязань – Москва, Рязань – Ряжск, Рязань – Кустаревка, Ожерелье – Павелец, Рыбное – Узуново.

В границах МЖД в Рязанской области число ДТП на ж/д переездах сократилось: в 2021 году зафиксировано 4 случая, а в 2022 — лишь один.

Большое внимание уделяется техническому состоянию переездов. В прошлом году в Рязанской области провели текущий ремонт на 38 переездах, а переезд 185 км в Рыбновском районе отремонтировали капитально.

В МЖД призывают автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.