Понедельник, 23 января, 2023
Татьяна Проводина

Железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды на ж/д переездах в Рязанской области

На главнуюНовости Рязани

В 2023 году рязанские железнодорожники вместе с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на ж/д переездах. С 18 по 27 января организованы рейды, водителям напоминают о соблюдении ПДД.

В Рязанской области эксплуатируется 91 железнодорожный переезд. Рейды проходят на участках с наиболее интенсивным движением: Рязань – Москва, Рязань – Ряжск, Рязань – Кустаревка, Ожерелье – Павелец, Рыбное – Узуново.

В границах МЖД в Рязанской области число ДТП на ж/д переездах сократилось: в 2021 году зафиксировано 4 случая, а в 2022 — лишь один.

Большое внимание уделяется техническому состоянию переездов. В прошлом году в Рязанской области провели текущий ремонт на 38 переездах, а переезд 185 км в Рыбновском районе отремонтировали капитально.

В МЖД призывают автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации