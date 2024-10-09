Среда, 9 октября, 2024

Землетрясение и огромные потери: стали известны последствия ударов ВКС по Украине

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от vecstock на Freepik

Российские ВКС в последние два дня уделяют особое внимание Днепропетровской и Одесской областям. Минувшей ночью порты в Одессе и Ильичевске снова подверглись ударам российских беспилотников. В Днепропетровской области целями атак стали промышленные объекты, пишет «Московский комсомолец».

Сегодня утром украинские СМИ заполнились фотографиями с густыми столбами дыма над Днепропетровском. Канал «Донбасский партизан» сообщает: «В юго-западной части города работают системы ПВО. После удара поднялся мощный дым, зафиксированы возгорания и активность экстренных служб».

Накануне сильный удар был нанесен по объекту в Кривом Роге, и попадание оказалось настолько точным, что в регионе зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3. По данным канала Win/Win, целью был завод по снаряжению боеприпасов.

«Землетрясение (3,3 балла) вызвала детонация на складах», — уточнили источники.

В Харькове также произошел мощный удар, после которого украинские соцсети заполнились сообщениями: «Бедный Харьков, столько хлопцев полегло». Канал «Первый харьковский» добавил, что волонтёры искали транспорт для перевозки раненых, так как местные госпитали не справляются с нагрузкой.

Кроме того, в Винницкой области, минувшей ночью был повреждён автотрансформатор на подстанции ПС 330 кВ «Бар» в результате удара беспилотников. Также пострадали открытые распределительные устройства.

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