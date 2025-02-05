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Общество

«Зелёный сад» уже готовится к сапфестивалю «Рязанское Лукоморье»

Алексей Самохин

В прошлом году в августе компания-девелопер начала новую спортивную традицию. На Борковском затоне состоялся первый областной фестиваль сапбординга «Рязанское Лукоморье». Он собрал 26 команд крупных городских и областных предприятий.

На фестивале состоялось несколько конкурсных заплывов: детский маскарадный, мужской, женский и командный для сотрудников «Зелёного сада», а также общегородской — для сотрудников рязанских компаний. Сапы предоставлялись участникам бесплатно, победители получили солидные денежные призы — до 150 000 рублей. Первое место в общегородском заплыве заняла команда из ООО «Рязаньторгтехника». Все её участники уже на пенсии, а самому старшему из них исполнилось 72 года! Опытные спортсмены стали настоящими звёздами фестиваля.

Спортивный праздник настолько понравился рязанцам, что руководство «Зелёного сада» решило сделать его ежегодным, включив в конкурсную программу будущих жильцов ЖК «Окская стрелка».

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Кроме того, «Зелёный сад» следит за качеством воды в Борковском затоне, где в августе этого года вновь состоится сапфестиваль. Согласно заключению испытательной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области, вода пригодна для купания.

«Зелёный сад» уже готовится к сапфестивалю «Рязанское Лукоморье» Спортивный праздник настолько понравился рязанцам, что руководство «Зелёного сада» решило сделать его ежегодным, включив в конкурсную программу будущих жильцов ЖК «Окская стрелка».
«Зелёный сад» уже готовится к сапфестивалю «Рязанское Лукоморье» Спортивный праздник настолько понравился рязанцам, что руководство «Зелёного сада» решило сделать его ежегодным, включив в конкурсную программу будущих жильцов ЖК «Окская стрелка».
«Зелёный сад» уже готовится к сапфестивалю «Рязанское Лукоморье» Спортивный праздник настолько понравился рязанцам, что руководство «Зелёного сада» решило сделать его ежегодным, включив в конкурсную программу будущих жильцов ЖК «Окская стрелка».
«Зелёный сад» уже готовится к сапфестивалю «Рязанское Лукоморье» Спортивный праздник настолько понравился рязанцам, что руководство «Зелёного сада» решило сделать его ежегодным, включив в конкурсную программу будущих жильцов ЖК «Окская стрелка».
«Зелёный сад» уже готовится к сапфестивалю «Рязанское Лукоморье» Спортивный праздник настолько понравился рязанцам, что руководство «Зелёного сада» решило сделать его ежегодным, включив в конкурсную программу будущих жильцов ЖК «Окская стрелка».
«Зелёный сад» уже готовится к сапфестивалю «Рязанское Лукоморье» Спортивный праздник настолько понравился рязанцам, что руководство «Зелёного сада» решило сделать его ежегодным, включив в конкурсную программу будущих жильцов ЖК «Окская стрелка».
«Зелёный сад» уже готовится к сапфестивалю «Рязанское Лукоморье» Спортивный праздник настолько понравился рязанцам, что руководство «Зелёного сада» решило сделать его ежегодным, включив в конкурсную программу будущих жильцов ЖК «Окская стрелка».

Запись на участие в «Рязанском Лукоморье»-2025 уже открыта! Если вы собрали команду своего предприятия (из двух мужчин и двух женщин), можете зарегистрироваться по ссылке.

Также прямо сейчас можно выбрать квартиру в ЖК «Окская стрелка». Подробности по ссылке и в отделе продаж ГК «Зелёный сад»: +7 (4912) 77-77-77.

Застройщик: ООО СЗ «Зелёный сад — рябиновые гроздья», ГК «Зелёный сад». Проектная декларация № 62-000396 от 09.01.2025. Подробности на сайте наш. дом.рф.

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