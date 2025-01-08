Зеленый фонендоскоп объединил сердца Ольги и Егора

В последний день 2024 года зарегистрировали брак Егор и Ольга. Отношения супругов начались благодаря зеленому фонендоскопу. Историю знакомства рассказывает начальник ЗАГСа Елена Сорокина.

Супруги Егор и Ольга познакомились в интернете год назад. В разговоре Ольга обмолвилась, что хочет на день рождения фонендоскоп своего любимого зелёного цвета. Егор исполнил желание любимой. Узнал у Ольги, где она живет, и в ее день рождения вручил заветный подарок. С этого момента они начали встречаться.

Как предполагалось, Ольга учится в медуниверситете. Она будет педиатром. Егор недавно закончил десантное училище.

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Предложения руки и сердца Егор не делал. Молодые люди всё обсудили и приняли решение о свадьбе. Зарегистрировать брак они хотели именно в год семьи, поэтому узаконили отношения 31 декабря 2024 года.

Поздравляем молодожёнов с рождением семьи. Желаем счастья и семейного благополучия.