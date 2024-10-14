Понедельник, 14 октября, 2024
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Зеленский получил звонкую оплеуху, сообщил Мирошник

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Алексей Самохин
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал в телеграм-канале о новой проблеме для Украины. По его словам, американскую систему ПВО получит Израиль, а ВСУ подождут. 

— После отмены Рамштайна с Байденом Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху. США в оперативном режиме приняли решение о выделении системы перехвата THAAD Израилю, — пишет Мирошник. 

По информации посла, решение о поставке системы Израилю приняли во время официальных переговоров стран после атаки Ирана. Он отмечает, что требования Киева о поставках ПВО так и остались без ответа, а по Израилю положительное решение принято оперативно. 

Родион Мирошник призывает следить не за словами, а за поступками. Особенно жителей Украины, веривших в помощь США. 

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