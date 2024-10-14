Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал в телеграм-канале о новой проблеме для Украины. По его словам, американскую систему ПВО получит Израиль, а ВСУ подождут.

— После отмены Рамштайна с Байденом Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху. США в оперативном режиме приняли решение о выделении системы перехвата THAAD Израилю, — пишет Мирошник.

По информации посла, решение о поставке системы Израилю приняли во время официальных переговоров стран после атаки Ирана. Он отмечает, что требования Киева о поставках ПВО так и остались без ответа, а по Израилю положительное решение принято оперативно.

Родион Мирошник призывает следить не за словами, а за поступками. Особенно жителей Украины, веривших в помощь США.