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Вторник, 6 июля, 2021
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Здания Торгового городка передали музею

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Имущественный комплекс Торгового городка Рязани передан в безвозмездное пользование музею истории молодёжного движения. Решение принято на заседании Рязанской городской Думы 6 июля, сообщила пресс-служба РГД.

Для развития Торгового городка имущественный комплекс (10 зданий, одно нежилое помещение) из муниципальной собственности переданы в безвозмездное пользование ГБУК Рязанской области «Музей истории молодёжного движения».

МИМД обязан выполнять требования к объекту культурного наследия регионального значения. В двух зданиях планируется открыть экспозиции музея, остальные площади будут использованы для организации, осуществления культурно-образовательной работы.

Разрабатывается концепция развития достопримечательного места, ведутся переговоры с собственниками остальных помещений, земельных участков, чтобы все здания комплекса соответствовали единому стилю, представляли собой единый архитектурный ансамбль.

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