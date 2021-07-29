Застройщик «Мармакс» благоустроил городскую территорию вокруг ЖК «Достояние на Чапаева»

- Advertisement -

ИСГ «Мармакс» благоустроила городскую территорию площадью 3500 кв. м вокруг своего жилого комплекса бизнес-класса «Достояние на Чапаева». Все работы проведены за счёт застройщика.

Для благоустройства по согласованию с городом был проведён масштабный комплекс работ. Компания выровняла территорию, демонтировали старое покрытие, а все пешеходные и парковочные зоны выложила клинкерной плиткой, которая отличается долговечностью и прочностью. Особое внимание заслуживают работы по переносу линий электропередач и инженерных сетей под землю, это заметно улучшает вид города. Для этого компания провела огромную работу, от согласования проекта до полной реализации.

При благоустройстве были сохранены существующие зелёные насаждения и высажены новые. Опоры освещения заменены на современные. Кроме того, застройщик установил уличные часы на стеле.

По информации пресс-службы ИСГ «Мармакс», на благоустройство прилегающей городской территории компания потратила 24 млн рублей.

«Возводя наши объекты, мы всегда думаем не только о внутренней, но и о внешней территории, озеленяем и благоустраиваем прилегающие улицы, – отметил основатель, генеральный директор ИСГ «Мармакс» Юрий Юров. – Жилой комплекс «Достояние на Чапаева» расположен в центре Рязани, поэтому для нас важно было не только вписать его в архитектурно-исторический контекст, но и создать вокруг гармоничное современное пространство, открытое для всех горожан».

Особое внимание уделено деталям: все материалы и объекты благоустройства подобраны с учетом единого дизайн-кода, в определённой цветовой гамме – это преимущественно глубокие природные тона.

«Наша миссия – изменить город к лучшему, повысить уровень жизни людей, улучшить городскую среду. Объект «Достояние на Чапаева» – это новый этап в реализации этой миссии. Среда в целом, и архитектура как её инструмент, формируют сознание человека, начиная с самого детства, по сути, формируют будущее поколение, – подчеркнул Юрий Юров».

Ранее ИСГ «Мармакс» уже реализовывала благоустройство внешней территории рядом со своими объектами. Так, компания реконструировала сквер на ул. Горького, вплотную прилегающий к клубному дому «Легенда Горького». В рамках реконструкции был вывезен мусор, удалены аварийные деревья, обустроен газон, тротуары по периметру и внутренние дорожки, установлены выполненные по индивидуальному заказу скамейки и привезенные из Европы парковые фонари, а также новая детская площадка.

ЖК «Достояние на Чапаева» – восьмиэтажный жилой дом с премиальными опциями комфорта: собственным супермаркетом, фитнес-клубом, коворкингом. Проект располагает благоустроенной территорией с авторским ландшафтным дизайном.

Жилой комплекс стал финалистом одной из самых престижных премий в области строительства URBAN AWARDS 2021.