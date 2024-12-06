Зарплаты в декабре: что нужно знать работникам?

В декабре 2024 года работодатели могут пересмотреть график выплат зарплаты из-за новогодних праздников, пишут «Известия». Согласно требованиям Трудового кодекса России (ТК РФ), аванс и зарплата должны быть выплачены с соблюдением 15-дневного интервала между частями оплаты. Если выплаты приходятся на праздничные или выходные дни, деньги переводятся заранее, в последний рабочий день перед началом каникул.

Когда ждать деньги в декабре 2024?

Аванс за декабрь будет перечислен в стандартные сроки, например, 10–15 числа, в зависимости от внутреннего графика компании.

будет перечислен в стандартные сроки, например, 10–15 числа, в зависимости от внутреннего графика компании. Основная часть оклада выплачивается до 28 декабря, если она должна прийти в период с 29 декабря по 8 января, когда официально начинаются новогодние праздники и длинные выходные.

Если же зарплата за вторую половину месяца запланирована на 9 января или позже, график выплат в декабре не меняется, так как этот день считается рабочим. Но многие работодатели предпочитают заранее перечислить полную сумму оклада за декабрь до начала праздников, чтобы избежать неудобств для сотрудников. О таких изменениях компании обычно уведомляют сотрудников заранее.

Выплаты в январе: что изменится?

Новогодние каникулы влияют не только на декабрьский, но и на январский график оплаты труда:

Если зарплата за декабрь была выплачена до 28 декабря, следующий перевод — январский аванс — поступит только в середине января, когда сотрудники вернутся к работе.

Январский аванс может оказаться ниже привычного, так как в первой половине месяца всего пять рабочих дней. Пример: при окладе 100 тыс. рублей «на руки» сотрудник может получить 29 411 рублей, если за этот период он отработал все положенные дни.

При этом работодатель обязан обеспечить выплату полной зарплаты за январь, вне зависимости от сокращенного графика работы в праздники. Оставшаяся сумма (около 70% оклада) будет перечислена в конце месяца.

Работа в праздники: дополнительные выплаты

Особое внимание уделяется оплате труда за дни, выпадающие на новогодние каникулы. С 29 декабря по 8 января действует повышенная ставка:

Двойная оплата за работу в праздничные дни. Возможность заменить двойную оплату на стандартную с предоставлением отгулов.

Для сотрудников, которые находились в командировке в праздничные дни, применяются следующие правила:

Если работа в праздники не велась, дни оплачиваются в стандартном порядке.

За работу в праздники начисляется двойная ставка, плюс суточные в размере 800 рублей в день.

Как лучше спланировать финансы?

Если декабрьские выплаты завершатся до 28 числа, январские поступления денег будут растянуты: аванс придет лишь во второй половине месяца, а основная зарплата — в конце января. Это стоит учитывать при составлении бюджета, особенно с учетом возможных дополнительных расходов в праздники.