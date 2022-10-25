Zara возвращается в Россию — её купила ливанская компании Azadea. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, бренд купили за 12 миллиардов рублей, магазины откроются после Нового года.

— Сотрудники подтверждают: шмот будет прежним, но под другим брендом — New Fashion, — пишет Mash.

Первые точки продаж откроются в Москве, в четырёх прибыльных местах — в «Мега Тёплый стан», ТЦ «Метрополис», ТЦ «Европейский», ТРЦ «Авиапарк».

Дальнейшее развитие будет зависеть от успеха этих магазинов.

Компания Azadea выкупила у Inditex S.A. конкретный бренд Zara. Bershka, Oysho, Pull&Bear также могут вернуться в Россию, их покупку рассматривают другие компании. Одно из условий — сохранение названий.

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