Zara возвращается в Россию — её купила ливанская компании Azadea. Об этом сообщает Mash.
По данным источника, бренд купили за 12 миллиардов рублей, магазины откроются после Нового года.
Первые точки продаж откроются в Москве, в четырёх прибыльных местах — в «Мега Тёплый стан», ТЦ «Метрополис», ТЦ «Европейский», ТРЦ «Авиапарк».
Дальнейшее развитие будет зависеть от успеха этих магазинов.
Компания Azadea выкупила у Inditex S.A. конкретный бренд Zara. Bershka, Oysho, Pull&Bear также могут вернуться в Россию, их покупку рассматривают другие компании. Одно из условий — сохранение названий.
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