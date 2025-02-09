Заповедная Пра не замерзла: Окский заповедник рассказал, как пережил зиму

В последние десятилетия каждый год приносит необычные погодные сюрпризы. О том, какие сюрпризы преподнесла эта зима в Окский государственный заповедник, рассказала его ведущий научный сотрудник Элина Антонюк.

Фенологическая зима 2024-2025 гг. наступила 13 декабря с понижением максимальных температур ниже нуля градусов и установлением снежного покрова, высота которого за короткое время выросла до 15 см. Этот период в фенологии называется мягкая зима. Его продолжительность в среднем составляет три недели, после чего наступает самый холодный отрезок года – холодная зима.

Однако текущая зима решила отличиться не морозами, а оттепелями. Самый сильный мороз пришелся на зимнего Николу – 19 декабря, в этот день температура снизилась до -15,5 °С. Спустя пару дней природа погрузилась в длительную оттепель. Снег часто переходил в дождь, на склонах появились участки открытой земли, а вокруг деревьев в лесу – проталины.

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Новогоднюю ночь заповедник встретил плюсовой температурой и дождем. К Рождеству вновь немного похолодало и выпал свежий снег. Пришедшая следом затяжная оттепель с каждым днем сокращала высоту снежного покрывала и к концу января он исчез полностью. 31 января температура побила рекорд месяца – воздух прогрелся до +6,7 °С. Аномальное тепло и отсутствие снежного покрова вызвало преждевременное набухание почек у растений и проклевывание первоцветов.

Заповедную Пру так и не сковали ледяные оковы. Середина реки остается открытой, в периоды длительных оттепелей появляются закраины, и вода идет на подъем. В целом месяц оказался на 8.9 теплее обычного (-1.0 против -9.9 °С) и очень напоминает январь 2020 года (-0.9 °С), ставший самым теплым январем за всю историю метеонаблюдений в России (130 лет). Для сравнения – в 2020 году снег лег в конце декабря и его высота колебалась от 6 до 19 см (максимум был в конце января); максимальная температура в январе была +4 °С.