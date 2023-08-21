Запланированные на 23 августа в Рязанском Кремле мероприятия Форума древних городов пройдут на других площадках

23 августа запланированные в Рязанском Кремле мероприятия VI Международного Форума «Юность древних городов» перенесут на другие площадки. Об этом 7info сообщили в оргкомитете Форума.

Так, открытие Международного фестиваля «Дивные гости», на котором с концертом выступит ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (г. Москва»), пройдёт в камерном зале Рязанской областной Филармонии.

Начало — в 18.30. Возрастное ограничение 6+.

Спектакль «Авдотья Рязаночка» в 20.30 покажут в Рязанском областном театре кукол. Возрастное ограничение 6+.

По-прежнему вход на мероприятия планируется свободный.