Запах гари от пожаров в Рязанской области продолжает ощущаться в некоторых районах Москвы

Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области продолжает ощущаться в некоторых районах Москвы, передают корреспонденты РИА Новости.

В частности, последствия горения рязанских лесов ощущаются в районе Перово на востоке столицы, в некоторых районах на северо-востоке, севере города наблюдается дымка.

В то же время дымом не пахнет на западе Москвы, юго-западе в районе Коньково, в районах Отрадное, Алтуфьево.

Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что ситуацию с бушующими лесными пожарами в регионе взяли под контроль. Видео с обращением к рязанцам он опубликовал на своих страницах в соцсетях.