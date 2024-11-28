Замужним захочется измен, свободным — изменений: астролог Володина пообещала тлетворный квадрат Венеры с Чёрной Луной

Наступает период, который подарит нам очень неожиданные романтические события, в основе которых лягут различные соблазны. Всему виной тлетворный аспект Венеры в квадрате с Чёрной Луной, объясняет в своём telegram-канале Василиса Володина.

27 ноября Венера находилась в компании обманчивой Чёрной Луны последний день. Но Володина предупреждает: расслабляться пока рано.

— Придётся противостоять соблазнам или уступить им. Супругам захочется приключений на стороне, а у свободных есть шанс пережить волнующую связь, хотя едва ли она будет длительной, — обращает внимание астролог.

Людей будет тянуть на эксперименты в постели. Скромница внезапно может превратиться в роковую соблажнительницу, а сдержанный мужчина пустится во все тяжкие.