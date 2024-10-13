«Замуж за дедушку»: в рязанском загсе рассказали историю необычной пары

Руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина продолжает на своей странице ВКонтакте делиться историями любви молодожёнов. Один из недавних постов посвящён Вадиму и Маргарите, которые поженились в рязанском загсе 11 октября.

— «Замуж за дедушку» выходила сегодня Маргарита, — пишет Сорокина. — Так молодожёны подшучивали над собой.

Вадим и Маргарита вместе уже 9 лет. Когда-то по приглашению нового предприятия из далёкой Оренбургской области Вадим приехал в Рязань. А на предприятии инженером по охране труда работала Маргарита. Оказалось, судьба его ждала на Рязанской земле. Дети уже взрослые. Вадим скоро станет дважды дедушкой. Готовы были давно к регистрации брака, но всё сложилось именно сегодня.