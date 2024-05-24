Пятница, 24 мая, 2024

Замначальника УФСИН Мособласти арестовали по делу о взятке с рязанским следом

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/moscowcourts

Заместитель руководителя ФСИН по Московской области арестован Тверским судом столицы, сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Владимир Талалаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, по предварительной договоренности с другими фигурантами Талаев В.А. получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД».

Суд принял решение об аресте обвиняемого до 20 июля 2024 года.

По данным из открытых источников, ООО «РЗН ФУД» зарегистрировано в городе Рыбное Рязанской области. Основной вид деятельности — оптовая торговля молочными продуктами.

Компания участвует в госзакупках. УФСИН России по Московской области значится одним из крупнейших клиентов. Также фирма сотрудничает с различными учреждениями в Рязанской области и других регионах.

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