-17 C
Рязань
Среда, 19 января, 2022
spot_img
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Заммэра Рязани поручил чистить пешеходные переходы сразу после дорог

7info

Работы по механизированной уборке центральных улиц синхронизируют с очисткой пешеходных переходов. Такое поручение дал исполняющий обязанности заместителя главы администрации Рязани Борис Ясинский, сообщила пресс-служба мэрии.

Ясинский проверил, как убирают улицы Октябрьского района. Чиновник обратил внимание, что отвалы снега, появляющиеся после проезда техники в сторону Советской Армии, мешают пешеходам.

Ясинский поручил Дирекции благоустройства города чистить тротуары ночью, сразу после работы тяжёлой техники.

Реклама

По улице Новоселов основные тротуары были почищены. В районе 7 детской поликлиники, а также недалеко от дома 50 МБУ «ДБГ» поручено привести в порядок лестницы.

Суженную из-за снега часть улицы Новосёлов должны очистить на текущей неделе.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,882ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img