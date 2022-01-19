Заммэра Рязани поручил чистить пешеходные переходы сразу после дорог

Работы по механизированной уборке центральных улиц синхронизируют с очисткой пешеходных переходов. Такое поручение дал исполняющий обязанности заместителя главы администрации Рязани Борис Ясинский, сообщила пресс-служба мэрии.

Ясинский проверил, как убирают улицы Октябрьского района. Чиновник обратил внимание, что отвалы снега, появляющиеся после проезда техники в сторону Советской Армии, мешают пешеходам.

Ясинский поручил Дирекции благоустройства города чистить тротуары ночью, сразу после работы тяжёлой техники.

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По улице Новоселов основные тротуары были почищены. В районе 7 детской поликлиники, а также недалеко от дома 50 МБУ «ДБГ» поручено привести в порядок лестницы.

Суженную из-за снега часть улицы Новосёлов должны очистить на текущей неделе.