Замминистра культуры Рязанской области стала Елена Солохина

Елена Солохина назначена заместителем министра культуры Рязанский области. Информация об этом появилась на официальном сайте министерства.

В начале февраля заместитель главы Минкульта региона Нелли Дашевская покинула свой пост. Дашевская – уроженка Саратова как и губернатор Павел Малков. На должность замглавы регионального Минкульта она была назначена в августе 2022 года.

Другая кадровая перестановка последних месяцев, связанная с Минкультом, затронула Валерию Масловскую. С поста заместителя министра она перешла в должность руководителя Рязанского художественного музея.