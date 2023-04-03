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Понедельник, 3 апреля, 2023
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Замминистра культуры Рязанской области стала Елена Солохина

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Елена Солохина назначена заместителем министра культуры Рязанский области. Информация об этом появилась на официальном сайте министерства.

В начале февраля заместитель главы Минкульта региона Нелли Дашевская покинула свой пост. Дашевская – уроженка Саратова как и губернатор Павел Малков. На должность замглавы регионального Минкульта она была назначена в августе 2022 года.

Другая кадровая перестановка последних месяцев, связанная с Минкультом, затронула Валерию Масловскую. С поста заместителя министра она перешла в должность руководителя Рязанского художественного музея.

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