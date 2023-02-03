Директором Рязанского художественного музея стала Валерия Масловская

В Рязанском художественном музее сменилось руководство – новым директором учреждения стала Валерия Масловская, экс-замминистра культуры региона. С бывшим руководителем Мариной Котовой контракт продлевать не стали, пишет «Новая газета – Рязань».

Ранее сотрудники музея написали в адрес губернатора Рязанской области Павла Малкова открытие письмо в защиту Котовой, но это не помогло.

Вместе с Масловской в художественный музей пришла Юлия Сущенко на должность заместителя директора по развитию. Сущенко ранее также работала в министерстве культуры.

Также стало известно, что из Минкульта Рязанской области уволилась заместитель министра Нелли Дашевская.