Пятница, 3 февраля, 2023
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Директором Рязанского художественного музея стала Валерия Масловская

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В Рязанском художественном музее сменилось руководство – новым директором учреждения стала Валерия Масловская, экс-замминистра культуры региона. С бывшим руководителем Мариной Котовой контракт продлевать не стали, пишет «Новая газета – Рязань».

Ранее сотрудники музея написали в адрес губернатора Рязанской области Павла Малкова открытие письмо в защиту Котовой, но это не помогло.

Вместе с Масловской в художественный музей пришла Юлия Сущенко на должность заместителя директора по развитию. Сущенко ранее также работала в министерстве культуры.

Также стало известно, что из Минкульта Рязанской области уволилась заместитель министра Нелли Дашевская.

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