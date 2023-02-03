Пятница, 3 февраля, 2023
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Замминистра культуры Рязанской области Нелли Дашевская покинула свой пост

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Заместитель министра культуры Рязанской области Нелли Дашевская покинула свой пост. 2 февраля чиновница написала заявление об уходе по собственному желанию, что для её подчинённых стало неожиданностью.

Как пишет рязанское бюро «Новой газеты», в ближайшее время ожидаются и другие кадровые изменения в культурной верхушке региона.

Дашевская – уроженка Саратова, как и губернатор Павел Малков. На должность замглавы регионального Минкульта она была назначена в августе 2022 года.

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