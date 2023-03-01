Залетевший в окно квартиры в Белгороде дрон был оснащен взрывным устройством

Беспилотник, который залетел в окно квартиры в жилой многоэтажке на улице Попова в Белгороде, был оснащен взрывным устройством, сообщил телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел накануне ночью. Сапером удалось обезвредить взрывчатку. Из дома эвакуировали порядка двухсот человек.
По данным издания, в квартире проживает молодая семья.
Еще два беспилотника, которые оснастили взрывчаткой и металлическими шарами, рухнули упали на машины, в результате чего повреждения получили четыре авто. Также один дрон атаковал супермаркет в селе Шагаровка.
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