Среда, 1 марта, 2023
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Залетевший в окно квартиры в Белгороде дрон был оснащен взрывным устройством

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Беспилотник, который залетел в окно квартиры в жилой многоэтажке на улице Попова в Белгороде, был оснащен взрывным устройством, сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел накануне ночью. Сапером удалось обезвредить взрывчатку. Из дома эвакуировали порядка двухсот человек.

По данным издания, в квартире проживает молодая семья.

Еще два беспилотника, которые оснастили взрывчаткой и металлическими шарами, рухнули упали на машины, в результате чего повреждения получили четыре авто. Также один дрон атаковал супермаркет в селе Шагаровка.

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