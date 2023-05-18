Закрасившие красное знамя вандалы найдены в Чувашии

В республике Чувашия найдены вандалы, которые закрасили красное знамя на граффити в Калининском районе города Чебоксары. Подробности сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Видео момента инцидента появилось в социальной сети. Неизвестные на День Победы закрасили рисунок бабушки со знаменем в руках, ставший одним из символов специальной военной операции.

— Знамя на граффити перекрасил 19-летний учащийся одного из колледжей в Чебоксарах вместе со своей подругой, — говорится в сообщении полиции.

Молодой человек извинился на видео за свою выходку. На него и подругу составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее молодые люди в поле зрения правоохранителей не попадали, проводится проверка.

Граффити вернули первоначальный вид уже 10 мая.