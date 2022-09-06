Законопроект об обязательной установке газоанализаторов в квартирах внесут в Госдуму

В тарифы ЖКУ предложили включить стоимость и установку газоанализатров, а также обслуживание приборов и другого газового оборудования в квартирах. Такой законопроект в Госдуму планируется внести в ближайшее время, рассказала «Известиям» заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, в случае принятия документа во всех газифицированных квартирах появятся такие приборы — их будут устанавливать в рамках очереди. При утечках газоанализаторы автоматически отключают голубое топливо или громко сигнализируют о ЧП.

Установку приборов, их обслуживание и контроль за другим газовым оборудованием планируют возложить на газораспределительные компании, поставляющие топливо в дома, рассказала парламентарий.

Сегодня в России около 600 тыс. газифицированных многоквартирных домов из 2,2 млн, то есть примерно 27%, сказал эксперт комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Павел Склянчук. В новостройках нет газового оборудования, а старые здания постепенно сносят, пояснил он.

По информации подкомитета по газовому хозяйству Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, газоанализаторы с установкой стоят примерно 3,5 тыс. рублей, с клапаном — 5,5 тыс. За счет того, что газоанализаторы, вероятно, будут закупать оптом и оплачивать в рассрочку, их стоимость в платежках почти не будет заметна, подчеркнула Светлана Разворотнева.

По прогнозу Павла Склянчука, установка газоанализатора может прибавить к стоимости строчки за газ примерно 1%, а вместе с обслуживанием проверкой оборудования — до 5%. Также он отметил, что в среднем для семьи из трех человек с плитой и водонагревателем стоимость газа обходится примерно в 1,5-2 тыс. рублей в месяц.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Приборная модель: во всех квартирах с газом хотят установить сигнализаторы утечек»