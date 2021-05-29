Законность продажи орловского «Крытого рынка» проверит прокуратура

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Прокуратура Орловской области инициировала проверку по факту приватизации «Крытого рынка», сообщает пресс-служба ведомства.

Продать рынок правительство региона решила из-за его убыточности. По мнению надзорного органа, рынок продают по заниженной цене.

На протяжении 11 лет организации выделяли субсидии в размере 5 миллионов рублей. С 2012 года 100% акций «Крытого рынка» находятся в ведении правительства Орловской области. С того момента деньги на содержание рынка не выделяли.

Проверка пока не закончена. О её результатах станет известно позднее.