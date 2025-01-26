Захлестнёт желание лучшей жизни. Глоба рассказал, какой будет неделя с 26 января по 2 февраля

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале оставил прогноз на неделю с 26 января по 2 февраля. По его словам, настроение обновления подарит Новолуние и другие астрособытия.

Глоба отмечает: это будет неделя изменения делового вектора, коллективной работы и поиска собственного счастья. Для достижения успеха нужно не только идти в ногу со временем, но и виртуозно встраиваться в сиюминутные реалии. Смелость и гибкость помогут найти подход к самым нестандартным ситуациям, извлечь прибыль и наработать нужные связи.

Новолуние в среду начинает год Змеи. Тотем года обладает такими качествами, как незаурядный ум, проницательность и, конечно, хитрость. А в китайской культуре Змея ассоциируется еще и с процветанием и долголетием. Так что время использовать «вайб» тотема и попросить его о соответствующих дарах на протяжении года.

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Меркурий во вторник переходит в Водолей. Это перестраивает работу на широкий спектр и даёт возможно реализоваться с самой неожиданной стороны. Выстраивайте работу в коллективе и опирайтесь на единомышленников.

— Венера в конце недели с Нептуном порождает целую гамму и палитру чувств: от одиночества и примирения с самим собой до душевного возвышения и веры в светлое будущее. Главное – всегда хранить в себе ощущение счастья, а остальное уже сойдется на этот внутренний маяк, — отмечает астролог.

В общественной сфере главенствует единство народов в желании лучшей жизни. Время формировать содружества и сообщества по интересам. Многие отбросят старые разногласия ради общей цели. Неформальные лидеры обретают все больше власти, чувствуя за спиной поддержку народа.

Для личности важно настроить приоритеты. Посвятите время и силы большим и важным для вас планам, задвинув на последние ряды интересы других. И в то же время важно не забывать о сотрудничестве. Реализация потребует гораздо больше сил, чем рассчитывалось, но если хотите достичь успеха, переборите себя и не останавливайтесь.

— Со второй половины недели под влиянием Венеры с Нептуном вам многое может показаться неважным, а поставленные цели – недостижимыми. Не поддавайтесь пораженческим настроениям и ищите плюсы в происходящем. В рабочей сфере активные переговоры и поиск новых партнеров. Присмотритесь к молодым и ярким, осваивайте инновации, обучайте кадры и расставайтесь с теми, кто окончательно «закостенел». Вложения в расширение дела, — советует Богдан Глоба.

На личном фронте будьте спокойны и последовательны. Окажите поддержку второй половине как в делах, так и в эмоциях. Отношения крепнут, когда оба работают над ними. Любовным охотникам повезет во второй половине недели.

27 января, понедельник: с утра рьяно принимайтесь за дела. Не теряйте времени – используйте возможности для достижения целей. Настройтесь на важное, игнорируя мелкое. Удача идёт в руки тому, кто не ленится.

28 января, вторник: энергии дня в первой половине заставляют отстаивать свои интересы и бороться за место под Солнцем. Будьте смелее, и всё получится! А ближе к вечеру уделите время личному.

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29 января, среда: новолуние днём озаряет восход Восточного Нового года. Присмотритесь к знакам Судьбы и поступающим предложениям. Интересные знакомства и задел на большие планы.

30 января, четверг: неожиданные повороты в делах принесут интересные решения. Завершайте бесперспективные дела, но не форсируйте события. Параллельно технические сбои. День взрывной и неспокойный.

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31 января, пятница: для успеха объединитесь с коллегами и единомышленниками. Не стесняйтесь просить вышестоящих о поддержке. Но мыслите широко и отдайте предпочтения далекоидущим проектам.

1 февраля, суббота: интриги и хитросплетения тормозят дела. Действуйте аккуратно и последовательно. Возможно придется поступиться интересами для последующего выигрыша. Прислушайтесь к сигналам организма и следите за здоровьем.

2 февраля, воскресенье: энтузиазм толкает на великие свершения. Полагайтесь на силу своей личности и былые заслуги. Успех в ваших руках. Тем, кто отдыхает, стоит избегать экстрима.