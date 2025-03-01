Захарова описала провал Зеленского сценой из фильма «Собачье сердце»

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала в телеграм-канале сцену из фильма «Собачье сердце», описав таким образом провал Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

На кадрах доктор Преображенский отчитывает Шарикова за слабые умственные способности. При этом его возмутило, что тот умудряется давать советы «космического масштаба и космической глупости» людям с университетским образованием.

«28 февраля 2025 года, США, Вашингтон, Овальный кабинет», — написала Захарова.

Вечером в пятницу Владимир Зеленский устроил словесную перепалку на встрече с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

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В итоге украинская делегация спешно покинула Белый дом, пресс-конференцию после переговоров отменили. Также сорвалось подписание сделки по украинским ресурсам.