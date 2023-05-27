Захар Прилепин после покушения «рисковал перестать быть самим собой»

Писатель, политик Захар Прилепин, переживший покушение 6 мая, рассказал в интервью «Парламентской газете», что «рисковал перестать быть самим собой».

По словам Прилепина, одно то, что после случившегося он может отвечать на вопросы журналиста, для него удивительно. После взрыва у пациента зафиксировали множество травм, в том числе, мозговую. Изначально медики подозревали отёк мозга.

— То есть, вернувшись в сознание, я рисковал перестать быть самим собой, — заявил писатель «Парламентской газете». — Но я вернулся и всё ещё помню алфавит.

По словам Захара, покушение оставило в сердце чёрное пятно от потери Александра Шубина. Этот человек был не просто «сослуживцем», «водителем», «охранником».

Самому факту покушения писатель не удивлён — за восемь лет предотвращено несколько попыток его убийства. Поступали угрозы, в основном от украинских политиков, спецслужб.

— В результате покушений погибли мои товарищи Арсен Моторола Павлов, Александр Владимирович Захарченко — мой командир, — сказал Прилепин журналисту.

На фестивале, организованном Захаром, погибла Дарья Дугина. Писатель общался с девушкой за полчаса до гибели.