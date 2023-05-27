Суббота, 27 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Захар Прилепин после покушения «рисковал перестать быть самим собой»

7info

Писатель, политик Захар Прилепин, переживший покушение 6 мая, рассказал в интервью «Парламентской газете», что «рисковал перестать быть самим собой».

По словам Прилепина, одно то, что после случившегося он может отвечать на вопросы журналиста, для него удивительно. После взрыва у пациента зафиксировали множество травм, в том числе, мозговую. Изначально медики подозревали отёк мозга.

— То есть, вернувшись в сознание, я рисковал перестать быть самим собой, — заявил писатель «Парламентской газете». — Но я вернулся и всё ещё помню алфавит.

По словам Захара, покушение оставило в сердце чёрное пятно от потери Александра Шубина. Этот человек был не просто «сослуживцем», «водителем», «охранником».

Самому факту покушения писатель не удивлён — за восемь лет предотвращено несколько попыток его убийства. Поступали угрозы, в основном от украинских политиков, спецслужб.

— В результате покушений погибли мои товарищи Арсен Моторола Павлов, Александр Владимирович Захарченко — мой командир, — сказал Прилепин журналисту.

На фестивале, организованном Захаром, погибла Дарья Дугина. Писатель общался с девушкой за полчаса до гибели.

— С Владленом — Максимом — Татарским у нас были в последние недели его жизни запущены совместные проекты. Мы отлично сошлись, — рассказал Прилепин.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Труп мужчины, ударившего ножом фельдшера скорой, нашли в лесопосадке

Фельдшер получил медицинскую помощь и остался жив.

Женщина украла цветы от здания на площади Димитрова в Рязани

Об этом сообщается в группе «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».

В посёлке Денежниково под Рязанью сгорел сарай, госпитализирован мужчина

На месте работали 2 пожарных автомобиля 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В Ряжске клиентка напала с ножницами на парикмахера

По словам девушки-парикмахера, клиентка напала на неё с острыми ножницами, угрожала, оскорбляла мастера.

Метеопредупреждение о грозе и ветре объявлено в Рязанской области

Синоптики прогнозируют град в отдельных районах региона, ветер усилится порывами до 12-17 м/с.

Рязанские следователи предложили взять электросамокаты под жёсткий контроль

Следственное управление по Рязанской области направило в адрес депутата Государственной Думы ФС РФ и Члена Совета Федерации ФС РФ от Рязанской области предложения

В Рязани возбудили два уголовных дела после наезда электросамокатов

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

В Рязани мужчина решил остановить телом поток машин на трассе М5

Неизвестный стоит посреди оживлённой трассы недалеко от надземного пешеходного перехода.

Тамара Глоба назвала самые опасных дни 2023 года

Месяц будет непростым, ожидается много сложных дней!

Ведьма Виктория Райдос рассказала, как выглядит жизнь после смерти

После физической смерти в человеческой судьбе начинается самое интересное...

В Рязанском театре кукол состоялась премьера «самого счастливого спектакля на свете»

Рязанский театр кукол представил зрителю премьеру спектакля «Лето на память».

На концерте «Ваших пельменей» в Рязани загадывали желания и запускали самолётики

Море шуток и улыбок, интерактивные номера и игры, любимые герои и приятные сюрпризы — всё это не оставило зрителей равнодушными.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации