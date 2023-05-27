Захар Прилепин после покушения «рисковал перестать быть самим собой»

Писатель, политик Захар Прилепин, переживший покушение 6 мая, рассказал в интервью «Парламентской газете», что «рисковал перестать быть самим собой».
По словам Прилепина, одно то, что после случившегося он может отвечать на вопросы журналиста, для него удивительно. После взрыва у пациента зафиксировали множество травм, в том числе, мозговую. Изначально медики подозревали отёк мозга.
По словам Захара, покушение оставило в сердце чёрное пятно от потери Александра Шубина. Этот человек был не просто «сослуживцем», «водителем», «охранником».
Самому факту покушения писатель не удивлён — за восемь лет предотвращено несколько попыток его убийства. Поступали угрозы, в основном от украинских политиков, спецслужб.
На фестивале, организованном Захаром, погибла Дарья Дугина. Писатель общался с девушкой за полчаса до гибели.