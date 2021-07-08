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Четверг, 8 июля, 2021
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Задушившего соседа по палата сасовца признали невменяемым

Елена Лобанова
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В Сасове признали невменяемым мужчину, который задушил соседа по палате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Все произошло 24 декабря 2020 года. 33-летний житель райцентра находился на стационарном лечении в психоневрологическом отделении сасовского ММЦ. В ходе ссоры он задушил соседа по палате, который «рассказывал небылицы». Погибший «надоел» подозреваемому, поэтому тот его убил. 

Суд признал мужчину невменяемым. Специальная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины шизофрению. Это позволяет освободить его от уголовной ответственности. 

Мужчину положили на принудительное лечение в больницу.

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