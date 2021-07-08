Задушившего соседа по палата сасовца признали невменяемым

- Advertisement -

В Сасове признали невменяемым мужчину, который задушил соседа по палате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Все произошло 24 декабря 2020 года. 33-летний житель райцентра находился на стационарном лечении в психоневрологическом отделении сасовского ММЦ. В ходе ссоры он задушил соседа по палате, который «рассказывал небылицы». Погибший «надоел» подозреваемому, поэтому тот его убил.

Суд признал мужчину невменяемым. Специальная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины шизофрению. Это позволяет освободить его от уголовной ответственности.

Мужчину положили на принудительное лечение в больницу.