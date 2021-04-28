Задолженность более 114 млн руб. погасили перед работниками в Рязанской области в 2020 году

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В 2020 году в Рязанской области удалось погасить задолженность на сумму более 114 млн руб. Об этом 28 апреля в ходе отчёта перед рязанцами заявил министр труда и соцсзащиты населения региона Валерий Емец.

В 19 организациях задолженность перед работниками погашена полностью.

Кроме того, в Рязанской области заключено трёхстороннее соглашение с профсоюзами и работодателями. Благодаря ему минимальную зарплату во внебюджетной сфере удалось увеличить до 13 200 руб.

Также увеличено пособие по безработице. Минимальное пособие составляет 1500 руб., максимальное – 12 130 руб.