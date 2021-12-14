Задержаны подозреваемые в убийстве таксиста из города Муром. Преступление совершено на территории Рязанской области.

Информация о пропаже мужчины поступила 18 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области. В начале декабря в Тамбовской и Рязанской областях подозреваемые были задержаны.

Следователи установили, что 17 ноября двое жителей Нижегородской области попросили водителя отвезти их в Касимов. Потребовав остановить машину около одного из рязанских населённых пунктов, злоумышленники напали на таксиста.

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54-летнего мужчину привязали к дереву, один из задержанных нанёс ему 16 ударов ножом. От полученных ран пострадавший скончался.

После совершения преступления нападавшие скрылись.

33-летнему задержанному предъявлено обвинение в убийстве, а также в неправомерном завладении автомобилем. 25-летнего подельника обвиняют только в угоне.

Свою вину мужчины признали, раскаялись в содеянном. Обоих заключили под стражу.